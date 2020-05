OM: man in Halsteren niet dood door politiekogel

De 27-jarige man die zaterdagochtend in het Brabantse Halsteren overleed nadat de politie een schot had gelost, is niet om het leven gekomen door een politiekogel. Dat meldt het Openbaar Ministerie zaterdagavond.

De politiekogel raakte de man in zijn onderbeen, aldus het OM na de schouw zaterdagmiddag.

Hulpdiensten kwamen zaterdagochtend af op een melding van een man die verward gedrag vertoonde. Hij was zichzelf met een mes aan het verwonden en reageerde niet toen agenten hem daarop aanspraken, meldde de politie. Politiemensen probeerden hem met pepperspray onder controle te brengen. Dat lukte ook niet. Uiteindelijk loste de politie een schot. De toedracht van het voorval wordt nog onderzocht door de Rijksrecherche.