OM mag schokkende beelden dood Hümeyra tonen in hof

Het Openbaar Ministerie mag tijdens het proces in hoger beroep in de zaak-Hümeyra bewakingsbeelden van haar gewelddadige dood tonen. Het hof verleent hier toestemming voor. Nabestaanden krijgen de kans vooraf de zaal te verlaten, bepaalde het hof dinsdag tijdens een regiezitting.

De bewegende en confronterende beelden zouden volgens het OM bewijzen dat het gaat om moord, dus dat de verdachte Bekir E. de 16-jarige scholiere met voorbedachte raad heeft doodgeschoten.

De 33-jarige E. werd eind vorig jaar veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Het OM ging daartegen in hoger beroep en probeert het gerechtshof te overtuigen dat sprake is van moord. De beelden zouden daarbij van dienst kunnen zijn, meldde het OM dinsdag tijdens een regiezitting van het hof.

Tijdens de rechtszaak vorig jaar zijn de beelden niet getoond in de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie van destijds, de advocaat van E. en de nabestaanden hadden het liever niet. De beelden zijn wel uitgebreid beschreven in het dossier. Daar staat in dat Hümeyra op 18 december 2018 van dichtbij met meerdere kogels is doodgeschoten nadat ze tijdens haar vlucht op de grond viel in de fietsenstalling van het Rotterdams Designcollege.

Tijdens de regiezitting kwamen diverse onderzoekswensen van justitie en verdediging aan bod. E. zelf verzocht het hof om zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen. „Ik ben bang dat ik anders niet vrijuit kan spreken”, zei E. Dat verzoek wees het hof af. Wel stemde het hof in met het verzoek van de verdediging om zijn vader op te roepen als getuige en de twee mannen die op de bewuste dag bij E. in de auto zaten.

E’s advocaat Yehudi Moszkowicz had dinsdag een bodyguard meegenomen naar de rechtszaal in Rotterdam, met name omdat tijdens eerdere zittingen de nabestaanden hun emoties niet in de hand hielden. Aanvankelijk mocht de beveiliger niet mee naar binnen in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, waar het hof voor deze zaak zitting hield. Moszkowicz vindt dit onbegrijpelijk. Hij kondigde aan dat hij zijn beveiliger volgende keer weer meeneemt en dat hij dan verwacht dat ze samen zonder problemen binnenkomen. Het hof zegt dat alles erop gericht is om beveiligingsincidenten tijdens het hoger beroep te voorkomen.

Het is nog niet bekend wanneer het hof de zaak rond Hümeyra inhoudelijk behandelt.