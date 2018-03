OM mag intern rapport sluisongeval gebruiken

Het Openbaar Ministerie mag in het strafrechtelijk onderzoek naar een fataal sluisongeval vorig jaar in Maastricht gebruikmaken van een intern onderzoek dat Rijkswaterstaat liet uitvoeren naar de toedracht. De rechtbank in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald over het bezwaar dat Rijkswaterstaat maakte tegen de inbeslagname van het conceptrapport.

Eerder deze maand werd bekend dat het OM onderzoek doet naar het tragische ongeluk op 10 juli waarbij een 52-jarige man uit Oudenbosch van de sluistoren viel en om het leven kwam. Het betrokken bouwbedrijf Besix en technisch directeur Ken W. worden ervan verdacht dat ze het leven van de werknemer van een onderaannemer in gevaar hebben gebracht door een defect aan de sluisdeur in sneltreinvaart te willen herstellen en de veiligheidsvoorschriften te schenden.

Rijkswaterstaat wil niet dat informatie uit het interne onderzoek wordt gebruikt, vanwege de vrees dat in de toekomst niemand meer wil meewerken aan veiligheidsonderzoeken.

De rechtbank oordeelt dat de belangen van Rijkswaterstaat niet groter zijn dan de belangen van het OM-onderzoek. De waarheid is op dit moment belangrijker, aldus de uitspraak.