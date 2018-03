OM mag ‘deal’ met Sonja onder de pet houden

Het Openbaar Ministerie (OM) hoeft van de rechtbank in het proces tegen Willem Holleeder geen openheid van zaken te geven over de ‘deal’ die eind 2016 met zijn zus Sonja werd gesloten in de kwestie rond de criminele erfenis van Cor van Hout. Dit bleek vrijdag bij het begin van de zitting in het strafproces.

De verdediging van Holleeder drong de afgelopen weken steeds aan op volledige openheid van zaken. Advocaat Sander Janssen zei te willen uitsluiten dat de zus van Holleeder heeft gelogen over de erfenis, om haar broer een financieel motief voor de moord op Cor van Hout in de schoenen te schuiven.

Van Hout werd in 2003 vermoord. Zijn liquidatie is een van de moorden waarvan Willem Holleeder wordt verdacht. Sonja Holleeder kocht in de zaak rond de criminele erfenis van Van Hout in 2011 strafvervolging af door 1,1 miljoen euro boete te betalen. In 2016 kreeg zij echter opnieuw een boete, toen bleek dat zij eerder niet volledig de waarheid had gesproken over de nalatenschap.

De rechtbank concludeert op basis van informatie van het OM dat eind 2016 geen ‘deal’ is gesloten waarbij Sonja Holleeder in ruil voor belastende verklaringen tegen haar broer aan strafvervolging is ontkomen. „Sonja is een gewone getuige”, aldus de rechtbank, „geen kroongetuige.” Volgens de rechtbank is de inhoud van de overeenkomst verder „niet relevant” voor het proces tegen Willem Holleeder.