OM maakt excuses voor opnieuw verspreiden foto Nabil B.

Het Openbaar Ministerie heeft excuses aangeboden voor het opnieuw per abuis verspreiden van een foto van kroongetuige Nabil B. De foto zat in het digitale dossier over de zaak dat het OM op een cd-rom aan de rechtbank en zestien advocaten van de verdachten heeft verstuurd.

„We vinden het ontzettend vervelend dat dit is gebeurd. De fout ligt bij ons. We hebben het via een e-mail gemeld bij de advocaten en de rechtbank en we hebben excuses gemaakt. Daarmee is de fout hersteld, wat ons betreft”, zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket. Volgens hem werd de fout maandag ontdekt en zijn de cd-roms direct teruggeroepen.

In april verspreidde het OM ook al per ongeluk een foto van Nabil B. Hij heeft belastende verklaringen afgelegd in het grote liquidatieonderzoek-Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

In mei bracht het OM per abuis een foto naar buiten van een andere kroongetuige, Tony de G., die getuigt tegen motorclub Caloh Wagoh.