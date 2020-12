OM looft 10.000 uit voor gouden tip over supermarktovervallen

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip over de daders van een ramkraak en een gewapende overval bij twee Jumbo-filialen in Alkmaar en Haarlem. De autoriteiten vermoeden dat het om dezelfde daders gaat.

Op zaterdagochtend 4 april reed een bestelbus in volle vaart de supermarkt binnen op het moment dat medewerkers met de kassa’s in de weer waren. De daders sprongen uit de bestelbus en pakten wat ze konden pakken. In de ochtend van woensdag 20 mei stormden twee gehelmde mannen een filiaal in Alkmaar binnen toen daar een geldautomaat werd bijgevuld.

Beide keren gingen twee daders op een zwarte scooter ervandoor. „Het lijkt erop dat de daders voorkennis hadden over het moment dat er contant geld buitgemaakt kon worden”, aldus de politie.

Een 51-jarige man uit Alkmaar is onlangs aangehouden op basis van DNA-onderzoek. Zijn rol wordt onderzocht.