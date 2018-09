OM: leden Albanese bende opgepakt in Rotterdam

De politie heeft afgelopen vrijdag in Rotterdam op verzoek van Albanië twee mannen opgepakt, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. Een van de verdachten (geboren in 1980) werd gezocht wegens deelname aan een criminele organisatie, het bezit van vuurwapens en moord. De andere (geboren in 1996) wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing en bedreiging.

De aanhoudingen maken onderdeel uit van een internationale actie tegen een beruchte criminele organisatie, waarover de krant Tirana Times berichtte. Volgens de krant zijn er in totaal elf personen opgepakt in Rotterdam en twee Albanese steden.

Het zou gaan om leden van de zogenoemde Bajri-bende, die verdacht worden van tal van strafbare feiten. Het gaat onder meer om moorden, illegaal wapenbezit en drugshandel. De criminelen zouden niet alleen actief zijn in Albanië, maar ook in andere Europese landen.

Albanië heeft Nederland verzocht om de twee aangehouden mannen uit te leveren. Daarover beslist de rechter-commissaris later op maandag.