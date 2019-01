OM: lagere straf voor klikkende crimineel

Tegen Tilburger Alain S., die met zijn verklaringen tientallen Tilburgse criminelen erbij lapte, is maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol drie jaar cel geëist. De spijtoptant wordt zelf verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en de teelt en het bezit van honderden kilo’s hennep.

De straf is lager dan de officier van justitie normaal zou hebben geëist. „Doorgaans worden alleen katvangers gevonden en blijven de grote spelers buiten schot. Dat hij door zijn verklaringen jaren moest verblijven op een geheim adres zal ook als detentie hebben gevoeld.” De officier liet ook doorschemeren dat justitie liever geen celstraf meer heeft, omdat dat onwenselijk zou zijn in verband met de bescherming van S. „Maar dat laat ik aan de rechtbank.”

S. stapte in april 2012 bang naar de politie nadat zijn baas Ton K. hem met een pistool zou hebben bedreigd. Volgens de rechter verlinkte hij daar „de hele Tilburgse hennepscene”. De Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) beloofde hem, vertelde S., een nieuwe start en identiteit, maar zei na drie dagen dat zijn verhaal onvoldoende was voor een deal. Alain S. vindt dat hij is misleid en misbruikt. Hij wil nu dat zijn verklaring niet meer wordt gebruikt.

Volgens de officier van justitie was er helemaal geen deal. „Er zijn geen toezeggingen gedaan. Hij wordt nu alleen beschermd vanwege de zorgplicht van justitie.” S. zat maandag ook in een speciale ruimte in de zaal, zodat hij behalve door de rechters en de aanklagers niet was te zien.

Op basis van de onthullingen van S. zijn zeker dertig verdachten opgepakt.

De veertien andere verdachten van de criminele organisatie, waaronder vier mensen van de familie K., staan de komende weken voor de rechter. In alle zaken wordt pas op 28 maart uitspraak gedaan.