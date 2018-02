OM laat verdachte DDoS-aanvallen vrij

De achttienjarige Jelle S. uit Oosterhout die begin deze maand werd opgepakt voor een reeks cyberaanvallen onder andere op de Belastingdienst en een bank is woensdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie liet de jongeman vrij maar een woordvoerder zegt dat hij verdachte blijft en dat de officier van justitie later zal beslissen over zijn zaak.

De politie verdenkt Jelle S. onder andere van DDoS-aanvallen op de bunq bank in september vorig jaar. Als gevolg daarvan was de bank dagenlang niet of slecht bereikbaar. Twee weken geleden waren de Belastingdienst, internetsite Tweakers en internetaanbieder Tweak doelwit.

Scholier Jelle S. eiste de aanvallen zelf op, onder andere in correspondentie met De Volkskrant. Hij wilde naar eigen zeggen aantonen dat het met een relatief simpele aanval mogelijk is om banken plat te leggen.

Bij een DDoS-aanval wordt een server bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer waardoor een internetsite moeilijk bereikbaar wordt.