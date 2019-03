OM laat smerige boerderij stilleggen

Een veehouderij uit Steenwijkerland is stilgelegd omdat op de boerderij meer dan honderd runderen waren gevonden onder zorgwekkende omstandigheden. Het Openbaar Ministerie (OM) had om de maatregel gevraagd en de rechtbank in Zwolle keurde die deze week goed. De runderen worden afgevoerd. De boer moet bij de rechter voorkomen.

De dieren hadden bedorven voer, hadden geen water en er lag overal mest, meldde het OM vrijdag. Op het erf waar de beesten rondliepen lagen overal scherpe spullen, waaraan ze zich konden verwonden. Er lag ook een dood kalf in de stal.

De voedsel- en warenwaakhond NVWA had bij een eerste controle op 13 februari al 52 runderen laten afvoeren vanwege het slechte dierenwelzijn en de hygiëne. Voor de andere 67 dieren leek toen nog herstel mogelijk. Bij een latere controle bleek dat de situatie niet was verbeterd, waarna het OM besloot om een voorlopige maatregel via de rechter af te dwingen. De stillegging duurt zes maanden en kan worden verlengd.

De boer moet voor volgende week donderdag de dieren hebben afgevoerd. De man moet zich bovendien voor de rechtbank in Zwolle verantwoorden voor de kwestie, op 3 mei. De verdachte is in 2017 en 2018 ook al veroordeeld omdat hij de regels voor dierenwelzijn schond.