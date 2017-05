OM laat deel aanklacht Posbankmoord vallen

Het Openbaar Ministerie gaat de twee mannen die in 2003 Alex Wiegmink uit Drempt zouden hebben doodgeschoten niet vervolgen voor het verplaatsen en wegmaken van zijn lichaam. Daarop staat maximaal twee jaar celstraf, maar omdat het dertien jaar heeft geduurd voordat er verdachten voor de moord werden opgepakt, zijn die feiten ondertussen verjaard. Dat heeft een woordvoerster van justitie dinsdag gezegd.

Woensdag komt de officier van justitie met zijn strafeisen tegen de twee mannen. Dan zegt hij ook tegen de rechtbank of justitie het tweetal schuldig acht aan doodslag of moord. Dat maakt uit voor de maximale straf die de mannen kunnen krijgen als de rechtbank ze veroordeelt. Frank S. heeft bekend, maar Souris R. niet. Hun verklaringen over wat er in januari 2003 op de Posbank in Rheden precies is gebeurd, lopen uiteen.

Wiegmink kwam na een rondje hardlopen over de Posbank niet meer thuis. ’s Avonds vond de politie in het Brabantse Erp een uitgebrande auto met daarin een lichaam dat van de Dremptenaar bleek te zijn. De zaak bleef onopgehelderd totdat de politie in 2016 de beschikking kreeg over een DNA-monster dat bleek te kloppen met DNA op een muts, die destijds in Erp was gevonden. Nadat op televisie aandacht was besteed aan de muts, meldde Frank S. zichzelf. Souris R., van wie het DNA zou zijn, werd kort daarna gearresteerd.

De weduwe en de zoons van Wiegmink eisen bijna een half miljoen euro schadevergoeding van de verdachten, aldus de advocaat van Frank S. Zij spreken woensdag voor de rechtbank, net als broer Peter. Deze man zorgde ervoor dat de Posbankmoord altijd in de belangstelling bleef staan.