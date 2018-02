OM laat de ‘andere’ Willem Holleeder zien

In de strafzaak tegen Willem Holleeder is het Openbaar Ministerie (OM) donderdag begonnen het beeld van de lachende, joviale, warme familieman onderuit te halen dat ‘De Neus’ in de eerste procesweken van zichzelf schetste. Met behulp van een een lange reeks verklaringen en fragmenten uit tapgesprekken lieten de aanklagers de andere kant van Holleeder zien: een licht ontvlambare, tierende, schreeuwende, dwingende man, die zijn directe omgeving domineert.

„Kankerhoer”, noemde hij zijn vriendin Sandra. „Jouw vader is een grote pisbak. Ik schijt op zijn kale kop”, schreeuwde hij woedend tegen de elfjarige dochter van een vriendin die hij aan de telefoon had. „Niet bepaald de manier van praten die je zou verwachten van een echte familieman”, zei officier van justitie Sabine Tammes donderdagmiddag.