OM krijgt zaak dubbele moord Delfgauw niet rond, vraagt vrijspraak

De inmiddels al zeven jaar lopende zaak over de moord op twee Colombiaanse mannen is niet rond te krijgen. Frustrerend, geeft de officier van justitie direct toe, maar het is niet gelukt te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de dood van de mannen. Hun lichamen werden in stukken gehakt en verpakt in vuilniszakken teruggevonden in een sloot bij Delfgauw. De reden voor de liquidaties zou een mislukte drugsdeal zijn.

De 40-jarige Colombiaan Juan R. P. zat een tijd vast voor de moord, maar het Openbaar Ministerie is niet overtuigd van zijn schuld. Zelf heeft hij verklaard dat hij weliswaar betrokken was bij de drugsdeal, maar niet wist van de moorden. „Ik kan zijn verklaring absoluut niet als onzinnig terzijde schuiven”, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Den Haag. Voor zijn betrokkenheid bij de drugsdeal, er moest een partij geleverd worden aan Australië, eist hij een straf die even lang is aan de tijd die R. P. in voorarrest zat: 184 dagen. „En daarmee is wat mij betreft de kous af.”

Een mogelijk scenario is dat R. P. fungeerde als tussenpersoon, tussen een aantal Australiërs die drugs hadden besteld en daar een half miljoen voor hadden betaald en een groep Colombianen die zouden leveren maar dat niet deden. Zij zouden in Nederland hebben afgesproken om deze mislukte transactie opgehelderd te krijgen. En daarvan is dus niet duidelijk of R. P. iets met de moorden te maken heeft, of dat hij zelf aan de dood ontsnapt is.