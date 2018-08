OM krijgt geen geld van biologische wietteler

Een 68-jarige biologische hennepteler uit Appelscha hoeft niets terug te betalen aan de staat. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde bijna 5 ton aan veronderstelde winst van de wietverkoop van hem hebben, maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees de vordering dinsdag af. De man, Doede de Jong, is een principiƫle hennepteler die een strijd voert tegen het verbod op het telen van wiet in Nederland.

De man is jaren geleden al vervolgd voor illegale wietteelt. De rechtbank legde hem in 2014 een werkstraf en een voorwaardelijk celstraf op. Ook moest hij een veronderstelde winst terugbetalen van 230.000 euro. De Jong ging in hoger beroep, waarna het gerechtshof in Leeuwarden hem geen straf oplegde, terwijl hij eigenlijk wel strafbaar was.

Het OM probeerde in hoger beroep meer geld terug te halen, ruim 477.000 euro. Maar het hof oordeelt dat de onderbouwing van het bedrag niet deugt. De politie en het OM hebben hun vordering niet voldoende afgestemd op de biologische wijze van het kweken. Bovendien hebben ze geen onderzoek gedaan naar het vermogen van De Jong zodat ze illegale inkomsten hadden kunnen vaststellen.