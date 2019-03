OM komt met strafeis tegen Willem Holleeder

In het monsterproces tegen Willem Holleeder komt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag met de strafeis. Holleeder (60) wordt ervan verdacht dat hij jarenlang een van de bazen is geweest van een misdaadorganisatie die mensen liet liquideren. Hij zou in die hoedanigheid Cor van Hout, Robert ter Haak, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl uit de weg hebben laten ruimen, in de periode 2003 - 2006.

Vrijdag is de vierde en laatste dag van het requisitoir van het OM. De twee officieren van justitie hebben uitvoerig uiteengezet dat zij het bewijs voor de rol van Holleeder bij de diverse liquidaties geleverd achten. De verwachting is dan ook dat de eis een levenslange gevangenisstraf zal zijn. Holleeder heeft de betrokkenheid bij de moorden ontkend.

Volgens justitie heeft Holleeder een driemanschap gevormd met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. Soerel is in een eerder stadium veroordeeld tot levenslang voor onder meer de liquidatie van Houtman en Van der Bijl. Hillis is in 2011 geliquideerd.

Het proces tegen Holleeder is ruim een jaar geleden begonnen. De rechtbank heeft inmiddels 53 zittingsdagen aan de zaak besteed. Belangrijke getuigen in de zaak zijn Holleeders zussen Astrid en Sonja.

Holleeders advocaten beginnen op 7 maart aan hun pleidooi.