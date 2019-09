OM komt met identiteit ontsnapte tbs’er

De 42-jarige tbs’er Harry van Eijk is er donderdagmiddag vandoor gegaan tijdens een begeleid fietsverlof in Malden, vlakbij Nijmegen. Van Eijk verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen, nadat hij in 2013 tot tbs met dwangverpleging was veroordeeld wegens het misbruiken van minderjarige meisjes. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag in een opsporingsbericht op de website van de politie.

De politie is met man en macht op zoek naar de man, omdat hij een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving zou kunnen vormen. De tbs’er heeft donderdagmiddag nog gepind in het Limburgse Gennep, ruim 15 kilometer van Malden. Het OM heeft daarvan een foto bij het opsporingsbericht geplaatst, net als een portretfoto van de gezochte man.

Van Eijk nam tijdens het fietstochtje ineens een afslag en ging ervandoor. Hij fietste volgens het OM op een zwarte mountainbike met daarop in rode letters de merknaam Cube. De 1,85 meter lange, slanke man was gekleed in een strakke zwarte trainingsbroek en een zwart t-shirt. Hij droeg zwart met witte gympen van het merk Asics.

De tbs’er pleegde zijn zedendelicten destijds in de omgeving van Barneveld. Direct na zijn vlucht donderdagmiddag zijn zijn slachtoffers, hun ouders en de gemeente Barneveld volgens het OM op de hoogte gesteld. Een speciaal opsporingsteam van de politie is ook in die omgeving aan het zoeken, net als op andere plekken waar de man een binding mee heeft. Er is onder andere een helikopter ingezet.

Twee weken geleden ontsnapte uit de Nijmeegse Pompekliniek ook een tbs’er door uit een raam te stappen en daarna over een hek te klimmen. Deze man werd nog dezelfde dag teruggevonden in de omgeving.