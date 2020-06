OM komt met eis in drievoudige moordzaak Thijs H.

Het Openbaar Ministerie geeft dinsdag voor de rechtbank in Maastricht zijn definitieve visie op de geruchtmakende zaak tegen de 28-jarige student Thijs H., die wordt verdacht van de moord op twee vrouwen en een man. Het betoog van het OM zal uitmonden in een eis. De hamvraag is of H. gestraft of, omdat hij ernstig geestesziek is, behandeld moet worden. H. zegt dat hij destijds gebukt ging onder psychotische angsten en wanen en in die toestand zijn slachtoffers met vele messteken heeft gedood.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. H. had een studentenkamer in Den Haag. Ten tijde van de moorden in Limburg verbleef hij in het huis van zijn ouders in Brunssum.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd dat H. ten tijde van de gruwelijke misdrijven aan een „ernstig psychotische ontregeling” leed, die in de zomer van 2018 zou zijn ingezet. Zij beschouwen de verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben de rechtbank geadviseerd tbs met dwangverpleging op te leggen.

H. heeft zijn bekentenissen vorige week voor de rechtbank herhaald en bevestigd. Ook betuigde hij spijt. Hij raakte geëmotioneerd bij het aanhoren van verklaringen van nabestaanden van de slachtoffers. Tijdens twee intensieve zittingsdagen werd H. onderworpen aan een spervuur van vragen van zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie.

Het OM plaatst tal van vraagtekens bij de psychische ontreddering van H. Justitie heeft tijdens het proces aanwijzingen op tafel gelegd die erop zouden kunnen duiden dat H. andere drijfveren heeft gehad voor het extreme geweld dan de wanen die hij in zijn diverse verklaringen heeft proberen te beschrijven. H. zegt dat hij „berichten en signalen” kreeg uit onder meer kentekens van voertuigen en nieuwsberichten. Hij zou bang zijn geweest dat zijn familie zou worden uitgemoord als hij niet voldeed aan de „opdracht” mensen te vermoorden.