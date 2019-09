OM komt alsnog met strafeis in kofferbakmoord

Het Openbaar Ministerie komt maandag alsnog met een strafeis tegen verdachte Leon van M., die ervan wordt beschuldigd dat hij in 2005 Caroline van Toledo uit Oostvoorne heeft vermoord. De vrouw lag in de kofferbak van haar eigen auto die uitgebrand in het nabijgelegen recreatiegebied Kruininger Gors werd gevonden. Ook haar huis was in brand gestoken. De 42-jarige Briellenaar ontkent met klem. Over het motief van de moord is nog altijd veel onduidelijk.

Aanvankelijk zouden de aanklaagsters vorige week maandag al de strafeis bekendmaken. Maar de rechtbank in Rotterdam besloot die dag aanvullend onderzoek af te wachten van een deskundige naar een DNA-spoor. Het gaat om een klein spoor aan de binnenkant van de knoop van een stropdas waarmee het slachtoffer was vastgebonden.

Van M. was al jaren geleden verdachte maar het OM had te weinig bewijs, zodat er geen rechtszaak kwam. In 2017 werd Van M. opnieuw opgepakt, na nieuw onderzoek en nadat nieuwe getuigen zich hadden gemeld. Deze getuigen hebben in de loop der tijd van de verdachte zelf gehoord dat hij de dader was. Ook zou hij tegen hen hebben gezegd dat Van Toledo nog leefde toen hij haar auto in de fik stak. De verdachte noemde de verklaringen complete onzin. Zelf hield hij vaak zijn mond op vragen van de rechtbank.

Sinds een jaar is hij uit voorarrest en draagt hij een enkelband.