OM: jongen die moeder stak moet behandeld worden

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Arnhem jeugd-tbs geëist tegen een 18-jarige jongen uit Nijmegen die zijn moeder meermalen zou hebben gestoken. Het steekincident deed zich op 18 september vorig jaar voor, in de woning van de vrouw. Zij raakte ernstig gewond. Het OM acht de jongen ontoerekeningsvatbaar. Daarom verdient hij geen straf, maar moet hij behandeld worden.

De jongen had zijn moeder al een paar jaar niet meer gezien. Volgens het OM is hij op de bewuste dag met het mes naar haar huis gefietst. Toen de vrouw de deur open deed, stak hij haar. De verdachte herinnert zich „flitsen” van het incident. Volgens gedragskundigen was de jongen ten tijde van het geweld psychotisch. Justitie sluit zich bij die diagnose aan.

Na zijn arrestatie verklaarde hij dat hij een flinke hoeveelheid bier had gedronken en dat hij een „blauw scherm” zag met daarop de tekst „Kill your mother”. Tegen een vriend van zijn broer zou de jongen eerder hebben gezegd dat hij plannen had zijn moeder iets aan te doen. Op een briefje in een kluis op zijn slaapkamer had hij geschreven dat hij klaar was met zijn moeder. De vrouw zou hem als kind hebben verwaarloosd.

Toch vond de officier van justitie niet dat er sprake was van voorbedachte raad. Volgens haar wist de jongen niet om te gaan met de opgelopen spanning op zijn stage en zijn woede jegens zijn moeder. In combinatie met de „ontremmende werking” van het drankgebruik hebben die omstandigheden hem volgens de officier tot zijn gewelddaad gebracht.