OM: jonge jihadiste wilde aanslag plegen

Een 19-jarige vrouw uit het Limburgse Wanssum heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jihadistische aanslag willen plegen op een gebouw in Nederland. De rechtbank sprak haar eind vorig jaar vrij van deze beschuldiging, maar in hoger beroep heeft de aanklager maandag bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw aangevoerd dat zij dat plan wel degelijk had en ook had besproken met een man uit Zuid-Afrika.

De rechtbank in Roermond achtte alleen bewezen dat de destijds 17-jarige vrouw zich voorbereidde om zich bij terreurorganisatie IS in Syrië aan te sluiten. De inlichtingendienst AIVD wist haar vertrek te voorkomen.

De vrouw kreeg negen maanden jeugddetentie opgelegd. De advocaat-generaal eiste bij het hof dertig maanden celstraf, grotendeels voorwaardelijk, net als de aanklager eerder bij de rechtbank. Ook zou ze als voorwaarde een enkelband moeten dragen.

Het OM wilde de verdachte niet vervolgen via het jeugdstrafrecht, omdat de zaak te ernstig is en vanwege haar persoonlijkheid. Volgens het OM wilde zij een aanslag plegen en als martelaar sterven.

Uitspraak op 26 november.