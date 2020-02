OM in hoger beroep tegen vrijspraak ‘tattookillers’

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de vier zogenoemde ‘tattookillers’. Het OM had tegen het viertal een levenslange gevangenisstraf geëist wegens de liquidatie van Onno Kuut in 2009. De rechtbank vond dat er aanwijzingen waren voor een zekere betrokkenheid van de verdachten, maar niet genoeg bewijs voor een veroordeling.

Een van de vier verdachten, Cor Pijnen (36), is voortvluchtig en wordt volgens een woordvoerder van het OM nog steeds gezocht. Pijnen droeg een enkelband vanwege een straf in een eerdere zaak en knipte deze door.

In die zaak ging het om een mislukte liquidatie in Amsterdam, ook in 2009. De andere drie verdachten, Pijnens broer Brian, Evert S. en Henk S., zijn ook voor dat misdrijf veroordeeld. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.

Het lichaam van de 30-jarige Kuut werd destijds provisorisch begraven in de duinen bij Hoek van Holland. Hij behoorde ook tot de tattookillers. De groep dankt zijn naam aan de Chinese karakters die leden op hun rug lieten tatoeëren en die ‘wees daadkrachtig’ betekenen.