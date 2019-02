OM in hoger beroep tegen geldboete na dodelijk ongeval Gouda

DEN HAAG. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om buschauffeur Marian den O. 500 euro boete op te leggen na een dodelijk ongeval in Gouda. Dat meldt Omroep West.

Bij dat ongeval in april 2018 kwam de 14-jarige Rhodé Zondag uit Woerden om het leven. Ze was op weg van school naar huis toen een lijnbus het stuur van haar fiets raakte, waardoor ze ten val kwam en overreden werd. De rechtbank oordeelde dat de bestuurder van de bus een inschattingsfout heeft gemaakt: “Als ervaren buschauffeur had ze moeten zien dat de weg te smal was om de scholieren in te halen.”

Het Openbaar Ministerie eiste 240 uur werkstraf en een rij-ontzegging van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Nu de straf met 500 euro boete duidelijk lager uitvalt, gaat het OM in beroep. Volgens het OM draagt Den O. een grotere verantwoordelijkheid met zich mee omdat ze beroepschauffeur is.

Tijdens een zitting in deze zaak, twee weken geleden, bleek dat het gedeelte van de Thorbeckelaan waar het ongeluk gebeurde smaller is dan de normen van de overheid toestaan. “Het lijkt haast onmogelijk om daar met een bus niet over de fietsstrook te rijden”, zei de rechter.