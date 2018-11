OM in hoger beroep na vrijspraak Uberchauffeur

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van een 22-jarige taxichauffeur van Uber. De man kwam in maart vorig jaar in botsing met een 22-jarige fietsster, nadat hij een stilstaande bus had ingehaald. De vrouw overleefde de aanrijding niet.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vorige week dat de chauffeur niet aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden. Hij maakte met zijn inhaalmanoeuvre weliswaar een verkeersfout, maar er is geen rechtstreeks verband tussen die fout en het ongeval, vond de rechter.

Volgens het OM was het ongeval wel aan het verkeersgedrag van de man te wijten. Ze had een werkstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar geƫist.