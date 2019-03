OM in cassatie tegen uitspraak baby Jairo

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in cassatie tegen een uitspraak door het gerechtshof Amsterdam in de zaak rond de dood van baby Jairo, afgelopen vrijdag. Toen werden de 29-jarige vader en 28-jarige moeder vrijgesproken van betrokkenheid ervan omdat niet kon worden vastgesteld wie van de twee verantwoordelijk was voor zijn dood.

Het OM wil aan de Hoge Raad de juridische vraag voorleggen of beide ouders vrijgesproken moeten worden als niet bepaald kan worden wie van de twee het heeft gedaan.

Jairo overleed in augustus 2010 toen hij acht maanden oud was door zware mishandeling en verwaarlozing. De rechtbank in Arnhem veroordeelde drie jaar geleden de vader tot drie jaar en tien maanden cel en sprak de moeder vrij. De rechtbank wees de vader als schuldige aan, omdat die vaak thuis was met zijn zoontje. Maar het hof oordeelde dat die constatering geen bewijs vormt.