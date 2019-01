OM in beroep voor hogere straf „bankmol”

Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend in de strafzaak tegen een bankmedewerker die werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan een brute overval op een bejaarde vrouw in Bladel. De aanklager wil een hogere straf dan de 1,5 jaar cel die de rechtbank in Den Bosch twee weken geleden oplegde, aldus een woordvoerder. Tegen de Eindhovenaar was drie jaar gevangenisstraf geëist.

De 78-jarige vrouw werd in 2017 in haar seniorenwoning overvallen en toegetakeld. Medewerker Mehmethan E. van de Rabobank kwam in beeld omdat hij in het banksysteem had gezocht naar informatie van de geldbestelling van het bejaarde slachtoffer. Twee maanden eerder had ze 79.000 euro opgenomen bij haar bank.

Volgens de rechtbank speelde de bankmedewerker een onmisbare rol en leverde hij een essentiële bijdrage aan de overval door een van de daders te informeren.

De overvallers (van wie er een zes jaar celstraf kreeg, terwijl de andere is overleden) maakten geen geld buit omdat de bejaarde vrouw het grootste deel van het bedrag aan haar zoon had gegeven.