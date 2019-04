OM in beroep tegen vrijspraak moord op Joëlle

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van een voormalig stel uit Zwaag voor moord op hun dochter Joëlle Tromp in 2012. De 29-jarige vrouw uit Uitgeest heeft destijds geen zelfmoord gepleegd, denkt het OM, maar ze is opzettelijk om het leven gebracht door haar moeder Linda H. (60) en stiefvader Leo den H. (64). De rechtbank sprak de twee - die zelf ontkenden - vorige week echter vrij wegens gebrek aan bewijs.

De officier van justitie had een celstraf van tien jaar geëist tegen beiden. Volgens de aanklaagster hadden de twee een zelfmoordmiddel besteld in China en hebben ze dat toegediend aan Joëlle terwijl ze haar vasthielden. Drie getuigen verklaarden dat Joëlle, invalide geworden door een ziekte, niet dood wilde en dat moeder H. zelf in 2012 hun had verteld dat ze haar dochter had geholpen.

Maar de rechtbank achtte hun verklaringen niet voldoende om als bewijs te dienen. Daarnaast was er onvoldoende steunbewijs.