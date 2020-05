OM in beroep tegen vrijlating verdachte zware mishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend tegen de vrijlating van de hoofdverdachte van een zware mishandeling begin maart, waardoor een 24-jarige Vlaardinger op de intensive care belandde.

Twee verdachten, een 28-jarige Vlaardinger en een 24-jarige Schiedammer, werden dinsdag van hun bed gelicht in verband met de zaak, onder meer op basis van camerabeelden. De rechter-commissaris besloot hun hechtenis deze week echter te schorsen, meldt de politie zaterdag.

Het slachtoffer van de zware mishandeling werd na een ruzie in het uitgaansleven in de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart ernstig toegetakeld door de verdachten. Hij liep daarbij inwendig letsel en gebroken ribben op, zo ernstig dat hij op de intensive care van het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij bleek letsel aan zijn milt en nieren te hebben evenals een aantal gebroken ribben. Was hij naar zijn eigen huis in plaats van naar zijn ouders gegaan, dan had hij het volgens de politie waarschijnlijk niet overleefd.