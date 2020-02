OM in beroep tegen vrijlating ‘psychiatrische’ verdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) tekent hoger beroep aan tegen het besluit van de rechtbank in Den Haag een verdachte met psychiatrische stoornissen vrij te laten, omdat er geen onderzoek was verricht naar zijn geestesgesteldheid en toerekeningsvatbaarheid. De rechtbank kon daardoor niet beoordelen of de mishandeling en bedreiging waarvan hij werd beschuldigd, hem kan worden aangerekend of niet. Er werd hem daarom geen maatregel of straf opgelegd. Door de onverwachte vrijlating ontstond er een probleem met de opvang van de man.

Het OM had in de strafzaak een psychiatrische rapportage aangevraagd en toegezegd, maar die ontbrak vanwege een tekort aan deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De advocaat van de verdachte sprak van geblunder door het OM, onder meer omdat hem pas vlak voor de zitting werd gemeld dat er geen onderzoek was gedaan. Hij zegt dat hij toen nog snel een reclasseringsrapport heeft laten opmaken.

Het OM betreurt de gang van zaken maar spreekt tegen dat het een fout heeft gemaakt. De officier van justitie heeft tijdens de zitting gemeld dat er geen NIFP-rapportage was door capaciteitsgebrek bij het NIFP. Wel was er een reclasseringsrapport opgemaakt, wat volgens een woordvoerder van het OM gebruikelijk is in dit soort zaken. Alleen namen deze rechters daar geen genoegen mee, aldus de woordvoerder. De rechtbank noemde de situatie onacceptabel en wees de overheid op haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt.

Justitie vervolgde de man voor mishandeling en bedreiging van familieleden vorig jaar in Zoetermeer en Leiderdorp, onder wie zijn moeder. De eis was 180 dagen celstraf, waarvan 60 dagen voorwaardelijk.

De man is na zijn vrijlating maandagavond met veel moeite ergens ondergebracht. Zijn advocaat wil niet zeggen waar, maar hij hoopt dat hij snel een behandelplek krijgt. De raadsman wijst erop dat zijn cliënt zelf ook graag behandeld wil worden.

Het NIFP heeft al eerder aangegeven te weinig medewerkers te hebben om alle verzoeken tot psychiatrische rapportages tijdig te kunnen uitvoeren. De wachttijden zijn lang.