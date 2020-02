OM in beroep tegen vrijlating ‘psychiatrisch’ verdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) tekent hoger beroep aan tegen het besluit van de rechtbank in Den Haag een verdachte met psychiatrische stoornissen vrij te laten zonder dat noodopvang voor de man beschikbaar was. Dat laat het OM woensdag weten aan het ANP.

De man kwam dinsdag na een fout van het OM onverwacht op vrije voeten. Samen met de raadsman probeerde het OM de uren daarna een vorm van opvang te regelen voordat de man de cel zou verlaten, maar tevergeefs. In een reactie zegt het OM woensdag de gang van zaken „te betreuren”.

Justitie vervolgde de man voor mishandeling en bedreiging van familieleden vorig jaar in Zoetermeer en Leiderdorp, onder wie zijn moeder. De eis was 180 dagen celstraf, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. De rechtbank legde echter geen straf of maatregel op, omdat er geen psychiatrisch rapport lag over de mate van toerekeningsvatbaarheid. Daardoor kon de rechtbank niet beoordelen of het misdrijf de verdachte kon worden aangerekend en of behandeling nodig was. Het OM had de rapportage toegezegd, maar die ontbrak uiteindelijk vanwege een tekort aan deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

De rechtbank noemde de situatie onacceptabel en wees de overheid op haar zorgplicht voor deze psychiatrische patiënt. Ook de advocaat van de man was boos. Hij benadrukte dat het OM goed in de gaten moet houden of rapportages zijn opgemaakt en daarover tijdig de rechtbank en de verdediging moet informeren. Volgens hem gaat dat vaker mis in rechtszaken.

Het NIFP heeft al eerder aangegeven te weinig medewerkers te hebben om alle verzoeken tot psychiatrische rapportages tijdig te kunnen uitvoeren. De wachttijden zijn lang.