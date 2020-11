OM in beroep tegen voorwaardelijke celstraf bedreiger Omtzigt

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de voorwaardelijke celstraf van vier maanden die de politierechter in Den Haag woensdag heeft opgelegd aan Danny V. voor het belagen en bedreigen van CDA’er Pieter Omtzigt afgelopen zomer. Het OM gaat in hoger beroep.

De 26-jarige man uit Heerlen volgde het Kamerlid op hinderlijke wijze tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen in het centrum van Den Haag. Hij uitte daarbij bedreigingen en schold Omtzigt uit. „Vier maanden doet in de ogen van het OM geen recht aan de ernst van de kwestie”, meldt het OM in een reactie. De officier van justitie had een celstraf van vier maanden, waarvan één maand voorwaardelijk geëist.

De politierechter sprak de verdachte voor een deel vrij van de aanklacht. De rechter zei daarover: „Er is namelijk geen sprake van een voltooide bedreiging. Uw woorden ‘Ik maak je dood’ hebben het slachtoffer Omtzigt een dag later bereikt. Hij gaf aan dat hij toen inmiddels in veiligheid was. De dreiging en de onveiligheidsgevoelens waren op dat moment niet meer aanwezig. Dus daarvoor volgt vrijspraak.”

Het OM is het daar niet mee eens: „In tegenstelling tot de rechter vindt het OM de bedreiging wel ‘voltooid’ en bewezen.” Tijdens de zitting noemde de officier van justitie het gedrag van V. „schandalig” en „buitengewoon laakbaar”.

De politierechter oordeelde dat politici onbelemmerd hun werk moeten kunnen doen. Daarom koos de rechtbank voor een gevangenisstraf en niet voor een taakstraf of geldboete. De maatschappelijke impact was groot, hield de politierechter V. voor. „Vooropstaat dat iedere burger mag laten blijken als je niet eens bent met beslissingen van politici, maar er zijn grenzen. Met het plegen van deze feiten heeft u de grenzen in vérgaande mate overschreden”.