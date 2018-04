OM in beroep tegen vonnis overval Gees

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen het vonnis dat de rechtbank heeft uitgesproken in de zaak van de dodelijke woningoverval in Gees (Drenthe). De rechtbank in Assen veroordeelde vorige week twee verdachten tot twaalf jaar celstraf en een derde persoon tot zes jaar gevangenisstraf. Het OM had tegen de drie mannen gevangenisstraffen van dertien tot vijftien jaar geëist.

Tegen een vierde verdachte was twaalf jaar celstraf geëist. De rechtbank oordeelde dat het OM niet ontvankelijk was in die zaak. Het OM zou de rechtbank hebben misleid. De officier van justitie zou een verklaring van een getuige in het strafdossier hebben gestopt, terwijl ze wist dat daarin onjuistheden stonden. Die verklaring droeg er volgens de rechtbank aan bij dat de vierde verdachte waarschijnlijk een tijd onterecht in voorarrest zat.

Het OM ontkent dat het de rechtbank bewust heeft misleid en stelt daarom beroep in tegen de vier uitspraken. Het OM laat weten dat het daarmee ook tegemoetkomt aan de wens van de nabestaanden van de man die door de overvallers zwaar is mishandeld en kort na hun vertrek overleed.