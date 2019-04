OM in beroep tegen vonnis mishandelen ober

Het Openbaar Ministerie in Tsjechiƫ gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank tegen twee Nederlanders vanwege de ernstige mishandeling van een ober in Praag. Die veroordeelde de broers Armin N. en Arash N. dinsdag tot zes en vijf jaar cel voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de ober in de Tsjechische hoofdstad.

Het OM had eerder laten weten een celstraf tussen de tien en achttien jaar cel passend te vinden.

De broers weten nog niet of ze in beroep gaan tegen het vonnis.