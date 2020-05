OM in beroep tegen vonnis in zaak doden Utrechtse studente

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Utrecht die maandag Lorenzo S. veroordeelde tot tien jaar gevangenisstraf wegens het doden van zijn vriendin, studente Dunja Lahnachi. S. werd niet veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, zoals het OM naast de celstraf wel had geëist. Het OM vindt behandeling wel noodzakelijk.

De 26-jarige man mishandelde begin vorig jaar zijn vriendin zo ernstig, dat zij vier dagen later aan haar verwondingen overleed. Hij schopte het 23-jarige slachtoffer in haar appartement van het studentencomplex Max aan het Utrechtse Europaplein tegen haar hoofd en sloeg haar. Ook kneep S. haar keel dicht en drukte haar neus en mond dicht.

In de uitspraak van de rechtbank staat dat S. niet wordt veroordeeld tot tbs, omdat onderzoekers niet konden vaststellen in hoeverre zijn persoonlijkheidsstoornis van invloed is geweest op het plegen van het misdrijf. Ook kan de kans op herhaling bij verdachte niet goed worden ingeschat, oordeelde de rechtbank.