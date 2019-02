OM in beroep tegen veroordeling douanier

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de veroordeling van een 49-jarige voormalige douanier in de Rotterdamse haven. Die werd donderdag veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor ambtelijke corruptie en witwassen. De straf die de rechtbank in Rotterdam aan Gertie V. oplegde is beduidend lager dan de twaalf jaar die de officier van justitie had geëist.

„Wanneer je corruptie door een ambtenaar bewezen acht, kan je niet volstaan met een straf als deze”, stelt het OM. Volgens het OM zou V. tegen betaling van meer dan 760.000 euro containers met cocaïne hebben doorgelaten, maar de rechter oordeelde dat die verdenkingen niet hard zijn gemaakt.

Uit tapgesprekken blijkt dat V. zich heeft laten omkopen en de rechtbank stelt vast dat hij tussen 2012 en 2016 meer dan 60.000 euro heeft uitgegeven die van omkoping afkomstig was. Tussen 2011 en 2016 heeft hij meer dan 70.000 euro witgewassen.

V. werkte op de afdeling waar wordt bepaald welke zeecontainers worden gecontroleerd. Hij zou volgens het OM criminelen hebben laten weten wanneer hij dienst had, zodat ze een goed moment konden bepalen om zeecontainers binnen te laten waarin drugs werden gesmokkeld. De rechtbank noemt de verdenkingen terecht, maar ziet onvoldoende bewijs.