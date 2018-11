OM in beroep na lage straffen helikopterzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) legt zich niet neer bij het vonnis van rechtbank Amsterdam in de zogeheten helikopterzaak en gaat in hoger beroep. De rechtbank kwam tot veel lagere straffen dan het OM had geëist. Volgens de rechtbank is het bewijs voor een poging tot kaping van een helikopter en een poging tot bevrijding van een gevangene niet geleverd. Volgens de rechtbank waren de verdachten nog niet begonnen aan de uitvoering van deze misdrijven, doordat de politie ingreep. Het OM ziet dat anders.

Het OM verdenkt de groep van negen mannen (20 tot 54 jaar oud) ervan op 11 oktober vorig jaar de crimineel Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond te hebben willen bevrijden. Hiertoe werd een helikopter gehuurd, die na een tussenlanding zou worden gekaapt. De politie had al lucht gekregen van de ophanden zijnde operatie en greep voor de kaping in. De politie schoot op de dag van voorgenomen bevrijding een 30-jarige verdachte op de vlucht dood.

De rechtbank legde drie verdachten straffen van dertig maanden cel op voor het voorbereiden van de kaping, wat een lichter misdrijf is dan een poging. Tegen hen was tot negen jaar geëist. Drie verdachten gaan geheel vrijuit, twee anderen kregen tot een jaar cel voor wapenbezit. Bij deze vijf kon volgens de rechtbank niet worden vastgesteld dat zij wisten van de kaping.

Ook de vanuit Colombia ingehuurde helikopterpiloot is veroordeeld voor de kapingsvoorbereiding. Na een eis van zes jaar legde de rechtbank hem twee jaar op.

De rechtbank kwam weliswaar tot een ander oordeel dan het OM en lagere straffen, het plan van de verdachten noemde zij „levensgevaarlijk”. De groep had zich voorzien van zware wapens en het had er alle schijn van dat grof geweld niet zou worden geschuwd als de operatie volgens plan was doorgegaan.

Volgens het OM zijn de verdachten wél begonnen met het uitvoeren van een kaping en is er dus sprake van een poging. Met het tijdig ingrijpen door de politie is voorkomen dat er onschuldige slachtoffers zijn gevallen, vindt het OM.