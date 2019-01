OM in beroep liquidatie broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen Shurandy S. De rechtbank legde hem donderdag twintig jaar cel op, na een eis van 28 jaar, wegens de liquidatie van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Het OM vindt dat de rechtbank er te weinig rekening heeft gehouden dat Reduan „een volstrekt onschuldig slachtoffer” was.

Volgens het OM was de moord „een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat”, maar de rechtbank ging daar niet in mee en strafte daarom beduidend lager dan geëist. De rechtbank meent dat niet is gebleken dat S. heeft geweten dat zijn slachtoffer de broer van de kroongetuige was. Hij heeft de moord in opdracht gepleegd, maar heeft niet willen zeggen wie hem de opdracht heeft gegeven. De moord houdt ook volgens de rechtbank verband met het feit dat de broer van Reduan B. kroongetuige is, maar S. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bedoelingen van zijn opdrachtgevers, aldus de rechter.

Shurandy S. heeft zich niet in het slachtoffer verdiept, aldus het OM, en daarmee het risico genomen dat hij niet een crimineel maar een onschuldige burger zou doodschieten. Het OM wijst erop dat de rechtbank in het vonnis spreekt van „een moord op bestelling”, zonder enig respect voor het leven van een slachtoffer. Het gemak waarmee de moord is gepleegd rechtvaardigt een hogere straf dan twintig jaar, vindt het OM.

De impact van deze moord is groot, aldus het OM, groter dan van een criminele afrekening. Ook daar heeft de rechtbank te weinig oog voor gehad.

Reduan B. werd op 29 maart in Amsterdam-Noord geliquideerd, een week nadat justitie bekend had gemaakt dat zijn broer B. kroongetuige was geworden in een groot onderzoek naar liquidaties. Achter deze moorden zou een bende zitten die wordt geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, de meest gezochte man van Nederland.