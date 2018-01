OM in beroep in zaak terreurverdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht tekent hoger beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank jegens de negentienjarige Limburgse terreurverdachte Aïsha. Dat heeft het OM woensdag laten weten, zonder hierover verdere mededelingen te doen.

De rechtbank in Roermond veroordeelde de vrouw tot negen maanden jeugddetentie. De vrouw wilde vorig jaar zomer, nadat ze tot de islam bekeerd was, naar Syrië om zich daar bij een IS-strijder te voegen. De rechtbank achtte echter niet bewezen dat zij daadwerkelijk heeft geprobeerd uit te reizen en zich aan te sluiten bij IS. Ook de beschuldiging door het OM dat zij in mei 2017 een terroristische bomaanslag had beraamd, achtte de rechtbank niet bewezen.