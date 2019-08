OM in beroep in zaak tegen Malek F.

Het Openbaar Ministerie tekent hoger beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak tegen Malek F., de man die op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen neerstak. Na een eis van vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging oordeelde de rechtbank dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar is en legde zij alleen tbs op en geen celstraf.

Daar kan het OM zich niet in vinden. Ook is het OM het niet eens met de conclusie van de rechtbank dat F. geen terroristische motieven heeft gehad bij het plegen van zijn gewelddaden. Volgens justitie was dat wel degelijk het geval.

Volgens gedragskundigen had de geboren Syriër F. (32) last van psychotische wanen. De rechtbank meent dat hij onder invloed daarvan heeft gehandeld. „De psychische druk werd hem uiteindelijk te veel en dat heeft geleid tot de gebeurtenissen”, aldus de rechtbank. F. had al enige jaren psychische problemen.

De steekpartijen vonden plaats in de buurt van station Hollands Spoor. Het eerste slachtoffer zat op een terras aan de Leeghwaterkade en werd ettelijke malen gestoken. Korte tijd later stak F. even verderop in op een man die langsfietste. Een derde slachtoffer viel hij onverhoeds van achteren aan en probeerde hij de keel door te snijden. De politie schakelde F. uit door hem neer te schieten.