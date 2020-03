OM in beroep in zaak doodsteken echtgenote Den Bosch

Het Openbaar Ministerie kan zich niet vinden in de tien jaar cel die de rechtbank in Den Bosch maandag heeft opgelegd aan een 68-jarige man voor het doodsteken van zijn vrouw. Volgens de rechtbank was er geen sprake van zogeheten ‘kalm beraad en rustig overleg’ en heeft de man zich schuldig gemaakt aan doodslag. Volgen het OM, dat zestien jaar cel had geëist, gaat het om moord. Het OM heeft dinsdag hoger beroep aangetekend.

De man bracht zijn vrouw in juni 2019 in de echtelijke woning in Den Bosch met tientallen messteken om het leven, na een ruzie over het ontbijt. De vrouw zou de man eerst op een kwetsbare plek hebben geslagen. De man is naar zijn schuur gelopen om daar een vleesmes te pakken. Het OM heeft tijdens de rechtszaak betoogd dat hij zich in die tijd op zijn daad heeft kunnen bezinnen.

De rechtbank noemde het dodelijke geweld „gruwelijk en nietsontziend”. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank ook rekening met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man. Hij leed volgens deskundigen aan een depressieve stoornis.