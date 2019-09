OM in beroep in witwaszaak 322 miljoen dollar

Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging gaat in beroep tegen de veroordeling van twee broers voor het witwassen van 322 miljoen dollar. De rechtbank in Zwolle legde de broers twee weken terug vijf en zes jaar cel op.

Het OM en de advocaten vinden de straf te hoog, meldden ze donderdag. De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ‘dollartoerisme’ uit Venezuela.

Venezolanen kochten op papier goederen bij de bedrijven van de familie, maar kregen in werkelijkheid op Curaçao Amerikaanse dollars in contanten geleverd. Diezelfde dollars werden vervolgens in Venezuela, waar de handel in buitenlandse valuta aan banden is gelegd, op de zwarte markt tegen woekerprijzen verhandeld.

Het OM had aanzienlijk lagere straffen geëist, omdat de beide broers openheid van zaken gaven en meewerkten aan het strafrechtelijk onderzoek. Begin dit jaar meldde het OM te gaan experimenteren met afspraken met verdachten in grotere fraudezaken. In deze zaak kwam de officier met een lagere eis en zijn de verdachten al begonnen met het terugbetalen van de criminele winst. Maar volgens de rechtbank staat deze overeenkomst met lage strafeis op gespannen voet met het doel van het afstraffen van dergelijke feiten.

Het OM gaat door met het maken van dergelijke afspraken, zegt een woordvoerder. „Dit is pas één uitspraak en iedere zaak beoordelen we op zich.”

Spijt aan het meewerken aan deze overeenkomst hebben de broers niet, zegt advocaat Willem Koops. „Al zagen ze dit vonnis niet aankomen.” Volgens Koops heeft de rechtbank niet genoeg rekening gehouden met het feit dat de broers de schade gecompenseerd hebben.