OM houdt vast aan celstraf voor voormalig VVD-kopstuk Linschoten

Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten celstraf verdient voor het gesjoemel met belastingaangiftes in de periode van 2010 tot en met 2012. Nieuwe onderzoeken en stukken hebben wat de aanklaagster betreft niet tot een ander standpunt geleid. Dat zei ze woensdag bij de voortzetting van de beroepszaak bij het gerechtshof in Amsterdam.

Het OM eiste november vorig jaar in hoger beroep al vijf maanden gevangenisstraf tegen de 63-jarige Linschoten, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten in 2017 gaf. Het OM had toen een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf gevorderd.

Het gerechtshof zou in december vorig jaar uitspraak doen, maar stelde een definitief oordeel toen uit omdat het meer informatie wilde hebben over de financiƫle positie van Linschoten en zijn vennootschappen in de periode dat hij zou hebben gefraudeerd. Linschoten benadeelde de fiscus met te lage btw-aangiftes voor meer dan 100.000 euro.