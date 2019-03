OM houdt ernstig rekening met terrorisme

Tot nu toe is er uit onderzoek niet gebleken dat er een relatie is tussen de hoofdverdachte van de schietpartij in Utrecht en de slachtoffers. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Er wordt nog altijd „ernstig rekening” gehouden met een terroristisch motief.

Aanleidingen voor de verdenking van terrorisme zijn een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit. Ook andere motieven worden niet uitgesloten. De politie en het OM gaan dinsdag verder met het onderzoek.

Tijdens de aanhouding van de hoofdverdachte maandagavond in een woning in Utrecht heeft de politie een vuurwapen gevonden. Maandag en in de nacht van maandag op dinsdag zijn op verschillende plekken in Utrecht en andere plaatsen woningen doorzocht. Naast de hoofdverdachte hield de politie twee mannen van 23 en 27 jaar uit Utrecht aan. De politie onderzoekt of de twee mogelijk betrokken zijn bij de schietpartij. Zij zitten nog vast en worden verder verhoord.

Volgens het OM zijn agenten dinsdag zichtbaar in de wijken aanwezig en in contact met relevante partijen.