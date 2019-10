OM: houd halfblinde Klaas Otto in cel

Het Openbaar Ministerie wil dat No Surrender-oprichter Klaas Otto in voorarrest blijft, ondanks problemen met zijn hart en nu ook zijn ogen. Dat zei de advocaat-generaal dinsdag in antwoord op het verzoek van Otto’s advocaten bij het gerechtshof in Den Bosch.

Volgens zijn advocaten is Otto tijdens zijn detentie aan één oog blind geraakt, nadat hij ook al hartproblemen had.

De Brabander wordt verdacht van afpersing, bedreiging, zware mishandeling en witwassen van 1,3 miljoen euro. Bij het hof dient het hoger beroep tegen het vonnis waarin Otto tot zes jaar cel werd veroordeeld. Zowel Otto, die zegt onschuldig te zijn, als het OM, dat tien jaar cel eiste, ging in hoger beroep.

Inmiddels zit Otto 33 maanden vast. Het hof bepaalt op 29 oktober over de hechtenis van Otto.

Dit proces staat los van de verdenking tegen Otto in het proces over No Surrender. Daarin wordt hem het leiden van de criminele organisatie verweten. Die zaak dient nog bij de rechtbank in Groningen.