OM: honderden misdrijven in verband met corona

Het Openbaar Ministerie heeft sinds medio maart, toen de coronacrisis losbarstte, 337 misdrijfzaken in behandeling genomen die met het coronavirus verband houden, zoals hoesten of spugen in de richting agenten en anderen met een publieke taak door mensen die beweren corona te hebben.

Bij winkeldiefstallen kwam het voor dat verdachten het winkelpersoneel op deze wijze bedreigden. Het gaat bij de misdrijven de meeste keren om bedreiging (186 gevallen), maar andere keren komt het ook tot geweld (47 gevallen).

In 253 misdrijfzaken is de verdachte gedagvaard en moest deze dus voor de (snel)rechter verschijnen. Veertien mensen kregen een OM-beschikking, een boete of een taakstraf. Er ook zijn zaken geseponeerd en in andere zaken moet het OM nog een beslissing nemen.

Behalve de echte misdrijven zijn er ook overtredingen van de regionale noodverordeningen wegens corona. Tot medio september waren dat er 23.300. Er zijn inmiddels 17.200 strafbeschikkingen uitgevaardigd. Sinds 1 juni gebeurde dat 1641 keer wegens het niet nakomen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Jongeren die zich, na een waarschuwing, niet aan de noodverordening houden, krijgen zoveel mogelijk HALT-afdoening, een maatregel waardoor ze leren van hun fout en waarbij ze niet in aanraking komen met het strafrecht. Ook ouders worden erbij betrokken. Tot nog toe zijn er 875 jongeren doorverwezen naar HALT.