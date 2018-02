OM: het gaat om groot onrecht

„Het gaat om groot onrecht. Dit proces gaat er voor een belangrijk deel om dat nabestaanden - echtgenoten, kinderen, broers, zussen - een stem krijgen. Het zou mooi zijn als er antwoord komt op de vraag waarom hun geliefde moest worden vermoord en hoe iemand het recht meent te kunnen nemen mensen om het leven te brengen.”

Dit zei aanklaagster Sabine Tammes in het openingsstatement van het Openbaar Ministerie (OM) in het strafproces tegen Willem Holleeder, dat maandagmorgen om negen minuten over half elf, 39 minuten later dan gepland, van start ging.

Tammes benadrukte dat „de naam van ‘De Neus’ vaak boven de markt hing, maar dat het met betrekking tot zijn betrokkenheid bij criminele afrekeningen lang bij geruchten bleef. Ook memoreerde zij hoe de naam Holleeder ,,mythische proporties” aannam en hoe hij zich van ‘topcrimineel’ ontwikkelde tot ‘knuffelcrimineel’. „Maar voor ons is er niets knuffelig aan”, aldus de aanklaagster. „Dit proces is er ook een van de demythologisering: hier staat geen topcrimineel of knuffelcrimineel terecht, maar een kille, ordinaire ontvoerder en moordenaar.”

Het OM betreurt het dat met name Astrid Holleeder in de aanloop naar het proces veelvuldig de publiciteit heeft gezocht en de boeken die zij heeft geschreven onderdeel zijn geworden van het strafdossier. „Het debat hoort hier te worden gevoerd. Maar dat maakt Astrid Holleeder niet minder betrouwbaar als getuige.” Astrid Holleeder verklaarde belastend over haar broer. Ook nam ze in het geheim gesprekken met hem op.