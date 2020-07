OM heeft al ruim 15.000 coronaboetes afgehandeld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft sinds de uitbraak van het coronavirus al 15.530 coronaboetes opgelegd, voornamelijk aan mensen die onvoldoende afstand hielden. Daarnaast heeft het OM 294 coronagerelateerde misdrijfzaken onder zijn hoede. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hoesten of spugen richting agenten of ziekenhuismedewerkers, waarbij de daders beweren dat ze besmet zijn met het coronavirus.

Bij de meeste misdrijfzaken (94 gevallen) zijn politieagenten slachtoffer, maakte het OM donderdag bekend. Het gaat om cijfers tot 28 juni. In 55 zaken gaat het om andere beroepsgroepen zoals buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) of zorgpersoneel. Het OM heeft negen zaken in behandeling waarin ov-medewerkers aangifte hebben gedaan. In de meest gevallen gaat het om bedreiging, in dertig zaken gaat het ook om geweld.

In de 294 misdrijfzaken zijn 220 verdachten gedagvaard. Dat wil zeggen dat ze voor de rechter moeten verschijnen. Elf verdachten hebben een strafbeschikking van het OM gekregen, bijvoorbeeld een boete of een taakstraf. Tot nu tot zijn 34 zaken geseponeerd, meestal omdat er niet genoeg bewijs is. In 28 zaken moet het OM nog een beslissing nemen.

Het OM ontving 22.820 processen-verbaal van politieagenten of boa’s waarvan er 15.530 leidden tot een coronaboete. Een deel moet nog worden beoordeeld, een ander deel is teruggestuurd naar de politie of boa met het verzoek het proces-verbaal aan te vullen.

In 3014 gevallen zijn mensen het niet eens met de opgelegde boeten. Daar kijkt de officier van justitie opnieuw naar om te kiezen welke zaken aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Tot 28 juni zijn 842 jongeren doorverwezen naar HALT, als alternatief voor de geldboete van 95 euro. Bij de HALT-afdoening wordt nog eens heel duidelijk uitgelegd wat het nut en de noodzaak is van de noodverordening en waarom het zo belangrijk is dat de jongere zich eraan houdt. Als de jongeren nogmaals in de fout gaan, krijgen ze alsnog een boete van 95 euro. Bij een derde overtreding kan het zijn dat de jongere zich voor de rechter moet verantwoorden.

Boetes voor meerderjarigen bedragen 390 euro.