OM handelt zaken boerenprotest Wijster zelf af

Het Openbaar Ministerie heeft de zaken tegen een groep deelnemers aan de boerenprotesten in Wijster zelf afgehandeld. Een op 19 november geplande rechtszitting is daarmee van de baan. Vijftien deelnemers krijgen van het OM een geldboete. In 35 gevallen is de zaak geseponeerd, omdat er geen bewijs was voor het meedoen aan de demonstratie.

Een aantal boeren wilde op 8 juli de toegang van een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster blokkeren, uit protest tegen het stikstofbeleid. De demonstranten waren met tractoren op pad gegaan; dat was twee dagen eerder door de Veiligheidsregio Drenthe verboden. De politie arresteerde tientallen betogers.

Na verhoor op het politiebureau in Assen kregen de arrestanten een transactie aangeboden van 390 euro, waarmee vervolging kon worden voorkomen. Vier betogers gingen daarop in. De anderen kregen te horen dat zij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Justitie is echter tot de slotsom gekomen dat de overtreding moet worden bestraft met een geldboete van eveneens 390 euro.