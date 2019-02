OM: Hackers Lil’ Kleine niet terug in cel

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen een werkstraf geëist van 120 uur, wegens onder meer het illegaal overnemen van een reeks Instagramaccounts. Het Instagramaccount van rapper Lil’ Kleine was daar één van. Het duo, 21 en 22 jaar oud, zei voor de rechter dat ze de impact van hun daden destijds niet hebben overzien.

Tegen beide verdachten, Romeo V. en Sebastiaan B., eiste de officier van justitie ook een celstraf van enkele weken, maar deze hebben zij na hun arrestatie in maart 2016 al uitgezeten.

Het tweetal ‘kaapte’ in 2015 en 2016 tientallen Instagramaccounts. De mannen ontfutselden de eigenaren van de accounts inloggegevens met phishingmails. In die mails schreven zij dat het privacybeleid van Instragram was gewijzigd.