OM: gros onderzoekswensen MH17-verdachte niet onderbouwd

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, wordt het overgrote deel van de onderzoekswensen van MH17-verdachte Oleg Poelatov afgewezen. De officieren van justitie noemden veel verzoeken „niet onderbouwd en niet gespecificeerd”.

Een aantal verzoeken staat volgens het OM „zo ver af van de wet dat het de vraag is of het wel de bedoeling is dat verzoek uit te laten voeren”. Het gaat dan onder meer om het verzoek onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te horen, die betrokken waren bij een rapportage over de ramp. Dat is namelijk wettelijk niet toegestaan.

Eerder deze week deden de advocaten van de Rus uit de doeken wat er volgens hen nog allemaal onderzocht moet worden voordat de strafzaak over het neerhalen van vlucht MH17 inhoudelijk kan worden behandeld. Ze willen bijvoorbeeld dat er nader wordt gekeken naar de mogelijkheid dat niet een BUK-raket maar een gevechtsvliegtuig de Boeing 777 van Malaysia Airlines heeft neergeschoten.

De rechtbank beslist waarschijnlijk volgende week over de verzoeken die zowel door het OM als de verdediging zijn gedaan. Mogelijk wordt dan ook meer duidelijk hoe het verloop van dit monsterproces er verder uit gaat zien. Er zijn blokken van zittingsdagen gereserveerd tot maart volgend jaar, maar het proces gaat waarschijnlijk langer duren.

Bij de ramp op 17 juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Vier mannen - drie Russen een Oekraïner - staan terecht. Alleen Poelatov laat zich vertegenwoordigen door een advocatenteam, de anderen hebben niets van zich laten horen.