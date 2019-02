OM: GGZ Eindhoven schuldig aan dood cliënte

De GGZ Eindhoven (GGzE) moet zich op 26 en 28 maart voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden voor de dood van een cliënte in mei 2013. Justitie verwijt de instelling voor geestelijke gezondheidszorg dood door schuld. Dat meldde de officier van justitie donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Bij de GGzE werd de zorg voor de vrouw door personeelstekort overgelaten aan een arts die nog maar drie weken in opleiding was. De arts had niet door dat de vrouw de medicijnen niet goed verteerde en niet veel later overleed ze door een hartstilstand. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de GGzE nalatig geweest en daardoor schuldig.

Advocaten van de GGzE zeiden donderdag dat het nooit de intentie is geweest om de vrouw niet goed te behandelen. „De geneeskunde is nu eenmaal niet feilloos en artsen ook niet.” De raadslieden vinden het geen zaak voor het strafrecht: „Deze mensen hebben gestudeerd, een eed afgelegd en werken gepassioneerd om mensen te helpen.”

De zaak is in 2015 al voor de tuchtrechter geweest. Die gaf de behandelaars een waarschuwing.

De zaak tegen GGZ Eindhoven komt op een bijzonder moment. Eerder deze maand stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nog dat een gebrek aan personeel in de ggz levens in gevaar brengt.

Tijdens de zitting in maart wil de familie een schadevergoeding eisen. De moeder en de zus zullen gebruikmaken van hun spreekrecht.